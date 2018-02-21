Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца» Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2" Apple признали самой инновационной компанией в мире Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет Подписчики едва узнали Марию Кожевникову на архивном фото Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты Глава МИД Британии считает ситуацию вокруг Brexit "бардаком" Дана Борисова предлагает секс-услуги за четыре тысячи долларов Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5
| | США заблокировали поставку авиационных ракет Scalp-EG Египту

США заблокировали поставку авиационных ракет Scalp-EG Египту

Сегодня, 16:31
Соединенные Штаты Америки воспрепятствовали продаже Франции авиационных тактических крылатых ракет Scalp-EG Египту, которыми должны были оснастить истребители Dassault Rafale, также приобретённые у французской стороны.

США заблокировали поставку авиационных ракет Scalp-EG Египту

 

Ранее Франция договорилась с Египтом о поставке 12 истребителей, однако в данный момент переговоры относительно приобретения самих истребителей несколько заторможены решением США заблокировать поставку крылатых ракет. Данное обстоятельство замедляет сами переговоры, так как правительство Каира навязывает покупку истребителей в количестве 12 штук к ранее приобретённым 24 единицам, с получением оперативно-тактических ракет. Американская сторона отказалась утвердить лицензию на экспорт в Египет одного из компонентов, изготовленного в США.

В результате данных действий со стороны Штатов контракт, который был полностью подготовлен уже к концу прошлого года, в данный момент остаётся неподписанным.
Александр Вест
Новости по теме
МАКС-2017: Россия обсудит с Египтом поставку вертолетов Ка-52К и модернизацию истребителей Миг-29 с Малайзией
МАКС-2017: Россия обсудит с Египтом поставку вертолетов Ка-52К и модернизацию истребителей Миг-29 с Малайзией

На авиафоруме МАКС-2017 Россия обсудит с Египтом поставку вертолетов Ка-52К для "Мистралей". Такое заявление сделал директор Федеральной службы по

Россия продаст Египту партию истребителей
Россия продаст Египту партию истребителей

Россия намерена продать Египту партию истребителей МиГ-29. Об этом сообщил Алексей Фролкин, заместитель директора Федеральной службы в сфере

Катар и Франция подписали контракт о поставках истребителей Rafale
Катар и Франция подписали контракт о поставках истребителей Rafale

Из иностранных новостных источников стало известно, что в ходе визита президента Франции Франсуа Олланда в Катар был подписан контракт на поставку истребителей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости