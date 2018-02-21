США заблокировали поставку авиационных ракет Scalp-EG Египту

Соединенные Штаты Америки воспрепятствовали продаже Франции авиационных тактических крылатых ракет Scalp-EG Египту, которыми должны были оснастить истребители Dassault Rafale, также приобретённые у французской стороны.

Александр Вест

Ранее Франция договорилась с Египтом о поставке 12 истребителей, однако в данный момент переговоры относительно приобретения самих истребителей несколько заторможены решением США заблокировать поставку крылатых ракет. Данное обстоятельство замедляет сами переговоры, так как правительство Каира навязывает покупку истребителей в количестве 12 штук к ранее приобретённым 24 единицам, с получением оперативно-тактических ракет. Американская сторона отказалась утвердить лицензию на экспорт в Египет одного из компонентов, изготовленного в США.В результате данных действий со стороны Штатов контракт, который был полностью подготовлен уже к концу прошлого года, в данный момент остаётся неподписанным.