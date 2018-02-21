В Норвегии открылся первый в мире НЛО-отель, где можно увидеть Северное сияние

На территории Норвегии открылся единственный в мире отель, архитектурная форма которого напоминает настоящий НЛО. Особенность отеля является то, что из окна номера можно наблюдать невероятное Северное сияние.

Необычный отель в виде НЛО был построен недалеко от норвежской горы Альмифьелле. Более того, архитекторы сообщают, что отель Svart полностью сделан из экологически чистых материалов по стандарту Powerhouse, который предполагает, что постройка должна производить больше энергии, чем потреблять.

Светлана Славянская

НЛО-отель является мини-электростанцией, которая использует возобновляемые источники, такие как солнечная энергия, ветер и геотермальная энергия. Отель выполнен в форме космического корабля, а из номеров открывается панорамный вид на фьорды и ледники.