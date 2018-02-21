В Норвегии открылся первый в мире НЛО-отель, где можно увидеть Северное сияние

Необычный отель в виде НЛО был построен недалеко от норвежской горы Альмифьелле. Более того, архитекторы сообщают, что отель Svart полностью сделан из экологически чистых материалов по стандарту Powerhouse, который предполагает, что постройка должна производить больше энергии, чем потреблять.
НЛО-отель является мини-электростанцией, которая использует возобновляемые источники, такие как солнечная энергия, ветер и геотермальная энергия. Отель выполнен в форме космического корабля, а из номеров открывается панорамный вид на фьорды и ледники.