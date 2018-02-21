Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца» Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2" Apple признали самой инновационной компанией в мире Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет Подписчики едва узнали Марию Кожевникову на архивном фото Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты Глава МИД Британии считает ситуацию вокруг Brexit "бардаком" Дана Борисова предлагает секс-услуги за четыре тысячи долларов Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5
| | В Норвегии открылся первый в мире НЛО-отель, где можно увидеть Северное сияние

В Норвегии открылся первый в мире НЛО-отель, где можно увидеть Северное сияние

Сегодня, 16:09
На территории Норвегии открылся единственный в мире отель, архитектурная форма которого напоминает настоящий НЛО. Особенность отеля является то, что из окна номера можно наблюдать невероятное Северное сияние.

В Норвегии открылся первый в мире НЛО-отель, где можно увидеть Северное сияние

 

Необычный отель в виде НЛО был построен недалеко от норвежской горы Альмифьелле. Более того, архитекторы сообщают, что отель Svart полностью сделан из экологически чистых материалов по стандарту Powerhouse, который предполагает, что постройка должна производить больше энергии, чем потреблять.

 

НЛО-отель является мини-электростанцией, которая использует возобновляемые источники, такие как солнечная энергия, ветер и геотермальная энергия. Отель выполнен в форме космического корабля, а из номеров открывается панорамный вид на фьорды и ледники.
Светлана Славянская
Новости по теме
В Швеции строят отель посреди реки
В Швеции строят отель посреди реки

Необычный объект The Arctic Bath Hotel будет открыт в Швеции осенью текущего года. Он представляет собой "гнездо" прямо посреди реки.

В Финляндии открылся тематический отель по фильму «Игра престолов»
В Финляндии открылся тематический отель по фильму «Игра престолов»

Новый сезон «Игры престолов» вернется на экраны только в 2019 году. Однако приблизиться к героям фантастической драмы можно на территории Финляндии, где на

В Японии открылся отель дл любителей поплакать
В Японии открылся отель дл любителей поплакать

В Японии появился первый отель, где могут остановиться любители поплакать. Комнаты гостиницы рассчитаны на то, чтобы человек мог «пролить слёзы» от души. Среди

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости