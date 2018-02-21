«Победившая рак» и излечившаяся от лесбийства веганка умерла от рака

Ранее многие пользователи в Сети наблюдали за торжественными видеообращениями Мари Джонсон, которая утверждала, что смогла излечить себя от лесбийства и рака с помощью веганства. Однако стало известно о том, что женщина рассталась с жизнью из-за рака.

О смерти Мари Джонсон пользователям в Сети сообщила её племянница по имени Лиз. Лиз заметила, что в какой-то момент Мэри не смогла сдерживать себя, и стала употреблять мясные изделия, а также еду, разогретую в микроволновой печи, которой её кормила мать. По мнению племянницы усопшей видеоблогерши, именно нарушение веганской диеты и сыроедства привело её к гибели. Лиз заверила, что Джонсон не умерла бы, если бы у неё хватило сил придерживаться установленной диеты.

Александр Вест

Перед смертью Мэри попросила свою племянницу стереть с её аккаунта все видеоролики, в которых она уверяла аудиторию в том, что веганство способно победить рак. Но её племянница не собирается этого делать, так как до сих пор уверена в эффективности данных методов лечения онкологических заболеваний.