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| | «Победившая рак» и излечившаяся от лесбийства веганка умерла от рака

«Победившая рак» и излечившаяся от лесбийства веганка умерла от рака

Сегодня, 12:53
Ранее многие пользователи в Сети наблюдали за торжественными видеообращениями Мари Джонсон, которая утверждала, что смогла излечить себя от лесбийства и рака с помощью веганства. Однако стало известно о том, что женщина рассталась с жизнью из-за рака.

«Победившая рак» и излечившаяся от лесбийства веганка умерла от рака

 

О смерти Мари Джонсон пользователям в Сети сообщила её племянница по имени Лиз. Лиз заметила, что в какой-то момент Мэри не смогла сдерживать себя, и стала употреблять мясные изделия, а также еду, разогретую в микроволновой печи, которой её кормила мать. По мнению племянницы усопшей видеоблогерши, именно нарушение веганской диеты и сыроедства привело её к гибели. Лиз заверила, что Джонсон не умерла бы, если бы у неё хватило сил придерживаться установленной диеты.

 

Перед смертью Мэри попросила свою племянницу стереть с её аккаунта все видеоролики, в которых она уверяла аудиторию в том, что веганство способно победить рак. Но её племянница не собирается этого делать, так как до сих пор уверена в эффективности данных методов лечения онкологических заболеваний.
Александр Вест
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