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| | Королева Елизавета II впервые пришла на Неделю мод в Лондоне

Королева Елизавета II впервые пришла на Неделю мод в Лондоне

Сегодня, 12:42
В Лондоне проходит Неделя мод, на это мероприятие впервые пришла королева Великобритании Елизавета II. Венценосная особа посетила показ работ молодого английского кутюрье Ричарда Куинна.

Королева Елизавета II впервые пришла на Неделю мод в Лондоне

 

Елизавета II сидела в первом ряду около редактора издания Vogue Анны Винтур. Королева надела жакет и платье бледно-голубого цвета, руки венценосной особы находились в черных перчатках с бриллиантами, а уши Елизавета II предпочла украсить серьгами с жемчугом. Анну Винтур раскритиковали за несоблюдении этикета - редактор сидела рядом с королевой в темных очках, а этого делать не положено.

После завершения показа Ричард Куинн получил награду Елизаветы II за великолепный дизайн моделей. Ранее представительница царствующей династии рассказывала о том, что корону на голове нужно носить с большой осторожностью. Одно неправильное движение может сломать шею, поскольку символ власти чрезвычайно тяжелый. Присутствуя на торжествах, Елизавета II никогда не наклоняет голову. Подданные размещают текст речи выше уровня глаз королевы, чтобы она могла его читать, не рискуя собственным здоровьем.
Домбровский Сергей
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