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| | Чешская девушка изуродовала себя в погоне за внешностью Барби

Чешская девушка изуродовала себя в погоне за внешностью Барби

Сегодня, 12:34
Габриэла Жирачкова, жительница чешской Праги, к своему 18-летнему возрасту уже серьезно известна по всей стране. В месяц она тратит, по меньшей мере, тысячу евро на то, чтобы выглядеть как Барби. Информацией об этом поделились представители The Sun.

Чешская девушка изуродовала себя в погоне за внешностью Барби

 

Девушка прибегала к трансформациям, начиная с 16 лет. Изменяет она и лицо, и фигуру, пытаясь достичь некоего, известного одной лишь Габриэле идеала. Уже в подростковом возрасте она впервые нарастила ресницы и волосы, сделала татуаж и увеличила губы. После, по достижении совершеннолетия, она решила изменить свой естественный третий размер груди на седьмой. Останавливаться на достигнутом Жирачкова не планирует. В ближайшем будущем жительница Праги удалит себе несколько ребер, вставит ягодичные импланты и еще больше увеличит грудь.

Как можно понять по фото, Габриэла одержима внешностью кукол Барби. В ее личной коллекции их более 300 единиц. Жирачкова признается, что с детства вдохновлялась не только куклами, но и «живыми» Барби. По ее словам, естественность в современном мире отсутствует, ее нет буквально нигде.

На негативные комментарии в социальных сетях девушка пытается не реагировать. Более того она считает, что ее фигура и лицо это единственная для нее возможность чувствовать себя уверенно. Своих подписчиков она не призывает вести себя также, как и она.

«На сборы я трачу около четырех часов. Жить с моей внешностью весьма непросто. Мое тело требует колоссальных физических, ментальных и финансовых затрат», - утверждает Жирачкова.
Николай Офицеров
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