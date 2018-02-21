Латвийский военный городок стал собственностью российского бизнесмена

В рамках состоявшегося в латвийской столице — Риге — аукциона на продажу был выставлен любопытный лот. Это военный городок Скрунда-1, который был возведен еще во времена СССР. В нем жили военные инженеры, которые занимались обслуживанием РЛС дальнего обнаружения. Об этом сообщаетпортал Money Talks.

После того как советский союз развалился, латвийские власти постановили уничтожить РЛС. По следам этого события военные инженеры уехали в РФ и в городке не осталось ни одного человека. Там пустует порядка семидесяти жилых домов и зданий социального профиля, а также бомбоубежище.

Недавно местное правительство поставило перед собой цель — найти военному городку нового владельца. Теперь хозяином Скрунды-1 является уроженец столицы Татарстана — Казани, выпускник филфака МГУ, известный бизнесмен Марат Галиуллин. Основной капитал ему удалось заработать в сфере высокоточного машиностроения. За участок земли в 43 га он выплатил 3 млн. долларов.



