Латвийский военный городок стал собственностью российского бизнесмена

В рамках состоявшегося в латвийской столице — Риге — аукциона на продажу был выставлен любопытный лот. Это военный городок Скрунда-1, который был возведен еще во времена СССР. В нем жили военные инженеры, которые занимались обслуживанием РЛС дальнего обнаружения. Об этом сообщаетпортал Money Talks.
Недавно местное правительство поставило перед собой цель — найти военному городку нового владельца. Теперь хозяином Скрунды-1 является уроженец столицы Татарстана — Казани, выпускник филфака МГУ, известный бизнесмен Марат Галиуллин. Основной капитал ему удалось заработать в сфере высокоточного машиностроения. За участок земли в 43 га он выплатил 3 млн. долларов.