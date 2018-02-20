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| | В Дубае создали детское питание на основе верблюжьего молока

В Дубае создали детское питание на основе верблюжьего молока

Вчера, 22:39
В ОАЭ тщательно следят за здоровьем малышей. В Дубае создали детское питание на базе верблюжьего молока Camelicious, дабы поддержать младенцев, чьи организмы не перерабатывают лактозу. Информацию об этом сообщают западные СМИ.

В Дубае создали детское питание на основе верблюжьего молока

 

Врачи рекомендуют не поддаваться чарам рекламы и не пытаться заменить грудное молоко верблюжьим, поскольку в этом случае можно получить исключительно разочарование. Согласно аннотации, Camelicious предназначен для детей возрастом от одного до трех лет. Сейчас верблюжье молоко продают в ОАЭ, на Ближнем Востоке и Северной Африке. Данный продукт обладает повышенным количеством витамина С, способствует стремительному развитию малышей и является отличной добавкой к стандартному питанию.

Сотрудники компании-производителя говорят, что в Camelicious содержится в несколько раз больше микроэлементов и полезных веществ, нежели в коровьем молоке. Культура питания на Востоке сильно отличается от европейской. Верблюжье молоко имеет пятипроцентную жирность и густую консистенцию. Вкусовые качества напитка напрямую зависят от того, чем питалось животное.
Домбровский Сергей
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