В Дубае создали детское питание на основе верблюжьего молока

Врачи рекомендуют не поддаваться чарам рекламы и не пытаться заменить грудное молоко верблюжьим, поскольку в этом случае можно получить исключительно разочарование. Согласно аннотации, Camelicious предназначен для детей возрастом от одного до трех лет. Сейчас верблюжье молоко продают в ОАЭ, на Ближнем Востоке и Северной Африке. Данный продукт обладает повышенным количеством витамина С, способствует стремительному развитию малышей и является отличной добавкой к стандартному питанию.
Сотрудники компании-производителя говорят, что в Camelicious содержится в несколько раз больше микроэлементов и полезных веществ, нежели в коровьем молоке. Культура питания на Востоке сильно отличается от европейской. Верблюжье молоко имеет пятипроцентную жирность и густую консистенцию. Вкусовые качества напитка напрямую зависят от того, чем питалось животное.