В Дубае создали детское питание на основе верблюжьего молока

В ОАЭ тщательно следят за здоровьем малышей. В Дубае создали детское питание на базе верблюжьего молока Camelicious, дабы поддержать младенцев, чьи организмы не перерабатывают лактозу. Информацию об этом сообщают западные СМИ.

Домбровский Сергей

Врачи рекомендуют не поддаваться чарам рекламы и не пытаться заменить грудное молоко верблюжьим, поскольку в этом случае можно получить исключительно разочарование. Согласно аннотации, Camelicious предназначен для детей возрастом от одного до трех лет. Сейчас верблюжье молоко продают в ОАЭ, на Ближнем Востоке и Северной Африке. Данный продукт обладает повышенным количеством витамина С, способствует стремительному развитию малышей и является отличной добавкой к стандартному питанию.Сотрудники компании-производителя говорят, что в Camelicious содержится в несколько раз больше микроэлементов и полезных веществ, нежели в коровьем молоке. Культура питания на Востоке сильно отличается от европейской. Верблюжье молоко имеет пятипроцентную жирность и густую консистенцию. Вкусовые качества напитка напрямую зависят от того, чем питалось животное.