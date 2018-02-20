Лондон призывает Дамаск защитить население Восточной Гуты

Британия называет ответственными за происходящее в Восточной Гуте сирийские силы, поддерживающие действующее правительство республики. Лондон просит Дамаск прекратить бомбежку вышеуказанной территории.

Домбровский Сергей

Английские политики напоминают общественности, что режим Башара Асада обвиняют в атаках Восточной Гуты с применением химического оружия. В XXI веке, когда человек должен быть разумным и духовно развитым, подобные преступления и жесткость недопустимы. Лондон требует от Дамаска прекратить кровопролитие и обеспечить доступ к региону гуманитарной помощи. Используемые методы можно назвать варварскими. Подобные приемы допустимы в Средние века, когда люди многие явления объясняли сверхъестественными силами, но в нынешнем веке человечество просто обязано проявлять гуманизм.В последние дни бомбардировки достигли максимальной интенсивными за все время противостояния. Удары приводят к значительным потерям среди мирного населения, это не приносит уважения к правительству Асада. Согласно информации предоставленной пресс-службой британского внешнего ведомства, в Восточной Гуте 700 человек ранены и нуждаются в срочной эвакуации.