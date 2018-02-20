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| | Лондон призывает Дамаск защитить население Восточной Гуты

Лондон призывает Дамаск защитить население Восточной Гуты

Вчера, 22:36
Британия называет ответственными за происходящее в Восточной Гуте сирийские силы, поддерживающие действующее правительство республики. Лондон просит Дамаск прекратить бомбежку вышеуказанной территории.

Лондон призывает Дамаск защитить население Восточной Гуты

 

Английские политики напоминают общественности, что режим Башара Асада обвиняют в атаках Восточной Гуты с применением химического оружия. В XXI веке, когда человек должен быть разумным и духовно развитым, подобные преступления и жесткость недопустимы. Лондон требует от Дамаска прекратить кровопролитие и обеспечить доступ к региону гуманитарной помощи. Используемые методы можно назвать варварскими. Подобные приемы допустимы в Средние века, когда люди многие явления объясняли сверхъестественными силами, но в нынешнем веке человечество просто обязано проявлять гуманизм.

В последние дни бомбардировки достигли максимальной интенсивными за все время противостояния. Удары приводят к значительным потерям среди мирного населения, это не приносит уважения к правительству Асада. Согласно информации предоставленной пресс-службой британского внешнего ведомства, в Восточной Гуте 700 человек ранены и нуждаются в срочной эвакуации.
Домбровский Сергей
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