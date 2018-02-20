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| | В китайском зоопарке истощенный лев отгрыз свой хвост

В китайском зоопарке истощенный лев отгрыз свой хвост

Вчера, 21:57
В зоопарке города Тайюань, расположенного в Китае, посетители были шокированы тем, как истощенный лев отгрыз собственный хвост, который вмерз в лед. Неравнодушие люди обратились к администрации зоопарка с требованием объяснить, почему его питомцы находятся в таком состоянии.

В китайском зоопарке истощенный лев отгрыз свой хвост

 

Посетителям зоопарка в городе Тайюань китайской провинции Шаньси открылась пугающая картина: лев, находящийся на попечении данного заведения, грыз свой хвост, вмерзший в лед. Травмированный лев, а также львица, которых содержали в одном вольере, имели истощенный вид и были неактивными. Администрация зоопарка была заподозрена в жестоком обращении с животными.

Для СМИ очевидцы рассказали, что хищник уснул поблизости водоема в своем вольере, который вскоре покрылся коркой льда. Хвост льва, оказавшийся в воде, вмерз в лед и истекал кровью, из-за чего животное начало его грызть. Работники зоопарка, которые узнали о происшествии, дали хищнику лекарство для остановки кровотечения.

Когда посетители спросили почему животные находятся в истощенном состоянии, администрация зоопарка отказалась давать какой-либо комментарий этому факту.
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