Во Франции троих мужчин задержали по подозрению в людоедстве

В коммуне Клиши-су-Буа, относящейся к пригороду Парижа», задержали троих подозреваемых в людоедстве. Ранее три нарушителя порядка набросились на четвертого из-за денег, сильно покусали его за ухо и губу, а откушенное – съели.

СМИ Франции сообщают об инциденте 18 февраля текущего года в Клиши-су-Буа, расположенной в пригороде Франции, где между четырьмя участниками происшествия возникла конфликтная ситуация из-за денег. Конфликт перерос в драку, которая, в свою очередь, вышла из-под контроля, когда трое мужчин набросились на четвертого и начали кусать его за ухо и губу. То, что им удалось откусить от тела потерпевшего, нападающие съели. Искусанный мужчина, пытаясь защитить себя, нанес повреждение лодыжки одному нападавшему.Разнимали потасовку прибывшие на место медики и полицейские: пострадавшего доставили в больницу, троих нападавших взяли под стражу. Задержанным инкриминируют обвинения по ряду статей, одной из которых является людоедство.