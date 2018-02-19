В Орландо девочка может "вызывать" дельфинов с помощью расчески

С помощью обычной расчески можно с легкостью привлечь дельфинов. Именно таким способом приманивает морских созданий девочка из Орландо.

Никита Готский

Юная девочка использует обычную расческу для привлечения внимания дельфинов в одном из парков развлечений. Она прижимает инструмент к стеклу резервуара и перебирает зубцы. На издаваемый звук приплывали обитатели моря и собирались перед маленькой американкой.Ранее девочка пробовала привлекать внимание дельфинов по-другому. Она использовала смартфон, стучала по стеклу и делала разные движения, но животные не обращали на это внимание. Лишь со временем она нашла в Сети прием с расческой, который с успехом задействовала.