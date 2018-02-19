Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Беременная защитница Дианы Шурыгиной опубликовала голое фото Владимир Жириновский хочет отобрать у Дерипаски его миллиарды В Британии осуждён преподаватель-извращенец, заставлявший жертву изнасиловать 4-летнего ребёнка Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем
| | В Орландо девочка может "вызывать" дельфинов с помощью расчески

В Орландо девочка может "вызывать" дельфинов с помощью расчески

Вчера, 22:18
С помощью обычной расчески можно с легкостью привлечь дельфинов. Именно таким способом приманивает морских созданий девочка из Орландо.

В Орландо девочка может "вызывать" дельфинов с помощью расчески

 

Юная девочка использует обычную расческу для привлечения внимания дельфинов в одном из парков развлечений. Она прижимает инструмент к стеклу резервуара и перебирает зубцы. На издаваемый звук приплывали обитатели моря и собирались перед маленькой американкой.

Ранее девочка пробовала привлекать внимание дельфинов по-другому. Она использовала смартфон, стучала по стеклу и делала разные движения, но животные не обращали на это внимание. Лишь со временем она нашла в Сети прием с расческой, который с успехом задействовала.
Никита Готский
Новости по теме
Ялтинский зоопарк лишится дельфинов и морских котиков
Ялтинский зоопарк лишится дельфинов и морских котиков

Ялтинский городской суд постановил изъять дельфинов и морских котиков из местного зоопарка. Дельфинарий планируют расположить около зоопарка «Сказка»,

Минобороны РФ купит пять дельфинов на 1,75 млн рублей
Минобороны РФ купит пять дельфинов на 1,75 млн рублей

Минобороны России приняло решение приобрести пять дельфинов. За каждое животное ведомство отдаст 350 тысяч рублей.

Больше 130 дельфинов массово выбросились на берег в Японии
Больше 130 дельфинов массово выбросились на берег в Японии

В японском городе Хокота 10 апреля на берег моря выбросились более 130 дельфинов. Об этом сообщили местные СМИ.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости