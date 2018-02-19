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| | Треть жителей Германии имеет опыт употребления наркотиков

Треть жителей Германии имеет опыт употребления наркотиков

Вчера, 22:19
Институт Yougov, изучающий общественное мнение, провел исследование среди немцев с целью определения их отношения к наркотикам. Результаты неоднозначны: совсем не употребляли наркотические вещества большинство реципиентов, но при этом у каждого третьего есть подобный опыт.

Треть жителей Германии имеет опыт употребления наркотиков

 

Как сообщают данные исследования Yougov, большинство немцев никогда не употребляли наркотики, однако треть из опрошенных обладает таким опытом. Таким образом, не употреблявших было 60% из общего числа, а среди женщин – 71%, что говорит о склонности употребления наркотиков мужской частью населения Германии. О безвредности марихуаны сообщили 4%, при этом 82% опрошенных думают, что среди подростков до 18 лет гашиш не играет существенной роли. 63% полагают, что в их окружении нет тех, кто принимает наркотики.

Сейчас продажа конопли по медицинским показаниям разрешена на территории Германии. Однако представители партий Свободных демократов, Левых и Зеленых собираются отстаивать на дебатах в Бундестаге разрешение на свободную продажу марихуаны.
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