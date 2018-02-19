Треть жителей Германии имеет опыт употребления наркотиков

Институт Yougov, изучающий общественное мнение, провел исследование среди немцев с целью определения их отношения к наркотикам. Результаты неоднозначны: совсем не употребляли наркотические вещества большинство реципиентов, но при этом у каждого третьего есть подобный опыт.

Как сообщают данные исследования Yougov, большинство немцев никогда не употребляли наркотики, однако треть из опрошенных обладает таким опытом. Таким образом, не употреблявших было 60% из общего числа, а среди женщин – 71%, что говорит о склонности употребления наркотиков мужской частью населения Германии. О безвредности марихуаны сообщили 4%, при этом 82% опрошенных думают, что среди подростков до 18 лет гашиш не играет существенной роли. 63% полагают, что в их окружении нет тех, кто принимает наркотики.Сейчас продажа конопли по медицинским показаниям разрешена на территории Германии. Однако представители партий Свободных демократов, Левых и Зеленых собираются отстаивать на дебатах в Бундестаге разрешение на свободную продажу марихуаны.