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| | Американец и индиец приготовили бутерброд из планеты Земля

Американец и индиец приготовили бутерброд из планеты Земля

Вчера, 21:24
Парень из США, штата Миннесота Ли Сент-Джон совместно с новым знакомым из Индии Субаши Люйтелем объединись для того, чтобы создать бутерброд размером в земной шар. Начинкой для мучной основы послужило всё имеющие на нашей планете, сообщает агенство Mashable.

Американец и индиец приготовили бутерброд из планеты Земля

 

Для того чтобы идея воплотилась в реальность, парням понадобилось всего лишь два кусочка хлеба и фотокамера. Один кусок Ли Сент-Джон положил на территории своего дома в Миннесоте, а другой его индийский друг положил на дорогу в городе Дели.

Американец и индиец приготовили бутерброд из планеты Земля

 

Американец опубликовал записи в Twitter и Facebook, где рассказал, что четыре часа назад у него появилась новая мечта. Сент-Джону захотелось создать сэндвич из всего земного шара, и парень смог осуществить свою мечту. Чтобы подтвердить такой интересный факт американец выложил два снимка, которые соединил воедино. За короткое количество времени записи собрали более 100 тысяч ретвитов на просторе Twitter, а также более сотни репостов в Facebook.

Ли Сент-Джон после такой популярности стал шутить, что следующий его новый кулинарный шедевр будет совместно с Илоном Маском. Своего нового товарища из Индии американец с нетерпением ждет в Минессоте на сэндвич-вечеринке.
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