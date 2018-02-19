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Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Рыбак из Австралии чудом спасся после столкновения с акулой

Рыбак из Австралии чудом спасся после столкновения с акулой

Вчера, 21:09
Рыбак из Австралии не поймал акулу, клюнувшей на его удочку, и рухнул в воду. При этом ему удалось остаться в живых.

Рыбак из Австралии чудом спасся после столкновения с акулой

 

Бретт Палмер отправился на рыбалку на своей байдарке. Вскоре большая акула клюнула на его удочку, он принялся ее вылавливать, но 3-метровая хищница сопротивлялась и выпрыгивала из воды. В один момент она прокусила лодку и едва не задела ногу Бретта. Акула перевернула лодку, и ее владелец оказался в воде.

Он успел вовремя забраться в лодку своего брата, который рыбачил неподалеку. Позже он поведал работникам СМИ, как сильно испугался в тот момент. Мужчины оставили перевернутую байдарку и приняли решение вернуться за ней на следующий день. Вскоре полиция возвратила ему найденные в воде рыболовные снасти. Береговая охрана и правоохранители увидели в воде лодку с акульими укусами и стали разыскивать якобы пропавшего владельца.
Никита Готский
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