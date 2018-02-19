Рыбак из Австралии чудом спасся после столкновения с акулой

Рыбак из Австралии не поймал акулу, клюнувшей на его удочку, и рухнул в воду. При этом ему удалось остаться в живых.

Никита Готский

Бретт Палмер отправился на рыбалку на своей байдарке. Вскоре большая акула клюнула на его удочку, он принялся ее вылавливать, но 3-метровая хищница сопротивлялась и выпрыгивала из воды. В один момент она прокусила лодку и едва не задела ногу Бретта. Акула перевернула лодку, и ее владелец оказался в воде.Он успел вовремя забраться в лодку своего брата, который рыбачил неподалеку. Позже он поведал работникам СМИ, как сильно испугался в тот момент. Мужчины оставили перевернутую байдарку и приняли решение вернуться за ней на следующий день. Вскоре полиция возвратила ему найденные в воде рыболовные снасти. Береговая охрана и правоохранители увидели в воде лодку с акульими укусами и стали разыскивать якобы пропавшего владельца.