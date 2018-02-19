Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Татуировка-иероглиф «суп мисо» насмешила пассажира самолета

Татуировка-иероглиф «суп мисо» насмешила пассажира самолета

Вчера, 20:53
Пассажирка самолета с тату, означающей «суп мисо», насмешила своего соседа по сидению. Мужчина запечатлел увиденное на камеру и опубликовал в Сети.

Татуировка-иероглиф «суп мисо» насмешила пассажира самолета

 

Житель США сфотографировал татуировку соседки, которая летела вместе с ним в самолете: иероглифы, означающие на японском языке название суп мисо. Парень обнародовал снимок в Twitter и написал, что девушка, вероятно, не знает значение наколки. При этом он не решился рассказать соседке смысл ее татуировки.

Знатоки значений наколок принялись сообщать о своих историях про украшения такого типа. В поезде он увидел парня с иероглифами, означавшими «жареный рис с креветками». Пользователи считают, что сейчас можно стало набивать себе на тело буквы, по которым несложно прочесть меню китайских ресторанов.
Никита Готский
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