Татуировка-иероглиф «суп мисо» насмешила пассажира самолета

Пассажирка самолета с тату, означающей «суп мисо», насмешила своего соседа по сидению. Мужчина запечатлел увиденное на камеру и опубликовал в Сети.

Никита Готский

Житель США сфотографировал татуировку соседки, которая летела вместе с ним в самолете: иероглифы, означающие на японском языке название суп мисо. Парень обнародовал снимок в Twitter и написал, что девушка, вероятно, не знает значение наколки. При этом он не решился рассказать соседке смысл ее татуировки.Знатоки значений наколок принялись сообщать о своих историях про украшения такого типа. В поезде он увидел парня с иероглифами, означавшими «жареный рис с креветками». Пользователи считают, что сейчас можно стало набивать себе на тело буквы, по которым несложно прочесть меню китайских ресторанов.