Немецкие солдаты нуждаются в зимней форме и палатках

Стало известно, что немецким солдатам для участия в миссии в НАТО не хватает палаток, зимней формы и бронежилетов.

Пелагея Лебединская

Германские солдаты не могут принимать участие в миссии быстрого реагирования сил НАТО, так как у них нет должного оснащения. В 2019 году планируется переход к Германии командованием войсками быстрого реагирования НАТО. Однако министерство обороны ФРГ заявляет, что в стране не хватает исправных танков, вертолетов и другого необходимого для армии оборудования. Одним словом Армия Германии не готова к такому серьезному и ответственному шагу, как стать участниками миссии быстрого реагирования НАТО.Отметим, изначально предполагалось, что количество военных в силах быстрого реагирования должно было составить от 3 до 5 тысяч солдат, но в связи с продолжением конфликта на Украине альянс предложил увеличить количество солдат до 30-40 тысяч военных. Эти солдаты должны быть специалистами в своем деле и готовых приступить в любой момент к выполнению боевых задач в течение 2-3 дней.