Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Беременная защитница Дианы Шурыгиной опубликовала голое фото Владимир Жириновский хочет отобрать у Дерипаски его миллиарды В Британии осуждён преподаватель-извращенец, заставлявший жертву изнасиловать 4-летнего ребёнка Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем
| | Немецкие солдаты нуждаются в зимней форме и палатках

Немецкие солдаты нуждаются в зимней форме и палатках

Вчера, 20:32
Стало известно, что немецким солдатам для участия в миссии в НАТО не хватает палаток, зимней формы и бронежилетов.

Немецкие солдаты нуждаются в зимней форме и палатках

 

Германские солдаты не могут принимать участие в миссии быстрого реагирования сил НАТО, так как у них нет должного оснащения. В 2019 году планируется переход к Германии командованием войсками быстрого реагирования НАТО. Однако министерство обороны ФРГ заявляет, что в стране не хватает исправных танков, вертолетов и другого необходимого для армии оборудования. Одним словом Армия Германии не готова к такому серьезному и ответственному шагу, как стать участниками миссии быстрого реагирования НАТО.

Отметим, изначально предполагалось, что количество военных в силах быстрого реагирования должно было составить от 3 до 5 тысяч солдат, но в связи с продолжением конфликта на Украине альянс предложил увеличить количество солдат до 30-40 тысяч военных. Эти солдаты должны быть специалистами в своем деле и готовых приступить в любой момент к выполнению боевых задач в течение 2-3 дней.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
СМИ: В планах у НАТО ускорить создание сил быстрого реагирования
СМИ: В планах у НАТО ускорить создание сил быстрого реагирования

СМИ информируют, что НАТО планирует ускорить создание сил быстрого реагирования. Для этого в 2015 году в Германии будет создан временный корпус повышенной

СМИ: семь стран НАТО формируют войска быстрого реагирования
СМИ: семь стран НАТО формируют войска быстрого реагирования

Семь стран НАТО решили сформировать войска быстрого реагирования, из-за ситуации в Украине. Подчинятся они будут британским генералам.

Страны НАТО создают новые силы быстрого реагирования
Страны НАТО создают новые силы быстрого реагирования

Как сообщают британские СМИ, на следующей неделе Великобритания объявит о том, что семью странами НАТО будут созданы новые объединенные экспедиционные силы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости