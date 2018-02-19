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| | Полиция вытащила двух пьяных немцев из манекена-рыцаря

Полиция вытащила двух пьяных немцев из манекена-рыцаря

Вчера, 18:49
Двое пьяных мужчин, непонятно каким образом оказались внутри манекена, который был оснащен рыцарским латами и доспехами. Происшествие случилось в немецком городе Майнц. Сотрудники полиции в конечном итоге освободили экстремалов из такого неловкого положения. Такую новость сообщила пресс-служба Associated Press.

Полиция вытащила двух пьяных немцев из манекена-рыцаря

 

Соседи услышали из дома какой-то шум, после этого решили вызвать сотрудников правоохранительных органов. Полицейские, попав в квартиру, обнаружили двух мужчин: 58-летнего хозяина и его 61-летнего друга, который пришёл в гости. По данным отделения полиции мужчины распивали спиртное и после этого были переплетены между собой с помощью манекена, который был оснащён в рыцарский костюм и большого радиоуправляемого автомобиля.

Сотрудники полиции освободили авантюристов, но мужчины не оценили такого поступка. Правоохранительные органы хотели узнать, как мужчины оказались в таком положении, но они были слишком пьяны, поэтому уяснить толком ничего не удалось. Известно, что один из этих экстремалов вёл себя крайне хамски по отношению к правоохранительным органам. В конце концов, грубиян получил обвинения в лице полиции.
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