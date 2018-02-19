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| | В Испании начался суд над «русской мафией»

В Испании начался суд над «русской мафией»

Вчера, 18:41
В Испании начался судебный процесс по делу россиян, которые отмывали деньги в их государстве. Следствие дела «русской мафии» проводилось почти десять лет.

В Испании начался суд над «русской мафией»

 

Суд по делу «русской мафии» продлится в течение двух недель. В списке подсудимых находится 18 человек. Первоначально в обвинительном списке прокуратуры было 27 фамилий, среди которых был и российский депутат Владислав Резник. Многие обвиняемые до суда успели выехать с территории Италии и их местоположение неизвестно, в том числе и главаря Геннадия Петрова. Обвиняемым грозит от 5,5 до 8,5 лет лишения свободы и штраф в денежном эквиваленте в размере 2,7 миллиардов евро.

Отметим, что по предположениям прокуратуры граждане России разработали в Испании схему отмывания денег, которую делали через покупку недвижимости.
Пелагея Лебединская
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