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Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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В Британии осуждён преподаватель-извращенец, заставлявший жертву изнасиловать 4-летнего ребёнка

Вчера, 18:04
Геофизик из Бирмингемского Университета шантажировал 300 пользователей мировой Сети, угрожая разослать их окружению интимные фотографии жертв.

В Британии осуждён преподаватель-извращенец, заставлявший жертву изнасиловать 4-летнего ребёнка

 

29-летний Мэтью Фолдер на форумах представлялся художницей в депрессии, выманивая голые и полуголые фотографии пользователей. Так за всё время он поиздевался над 300 людьми в мире, хотя заявили о его действиях только 45, а сам он признался в 137 эпизодах. Он унижал обманутых жертв, угрожал им, а после публиковал их фото в Дарквебе. Там он под ником «evilmind» и «666evil» обсуждал темы насилия, убийства, садизма, пыток, педофилии. Он также заставлял одну из жертв изнасиловать 4-летнего мальчика.

На протяжении 4 лет Национальное криминалистическое агентство при помощи тайных агентов их США, Австралии и Европола следили за ним. Преподаватель, который получил образование в Университете Кембриджа, умел мастерски скрываться. Известно, что он довёл до суицида 4 человека, но их удалось спасти. Он был арестован в июне прошлого года, а в этот понедельник его приговорили к 32 годам заключения.
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