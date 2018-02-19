Чернокожий священник принимал наркотики, просматривая порно

Чернокожий священник англиканской церкви принимал наркотики во время просмотра порно. Кадры занятий святого отца попали в руки журналистов.

Никита Готский

На видео можно увидеть, как преподобный Стеннет употребляет наркотические вещества вместе с товарищем во время просмотра порнографических материалов. В это время он сказал другу, что желает позвать жрицу любви, но у него нет на это денежных средств. Мужчины развлекались в жилом помещении, стоимость которого составляет 1,5 миллиона фунтов. Дом священнику предоставила епархия Челмсфорда.Стеннет является священником последние 11 лет, он служит в соборе Вестхэма. Когда он принимал наркотики, то находился на больничном. Церковники заявили, что после просмотра увиденного начали расследование и пообещали отнестись к инциденту максимально серьезно.