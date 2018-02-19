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| | Собака из Колумбии усыновила обезьяну

Собака из Колумбии усыновила обезьяну

Сегодня, 14:48
В Картахене, Колумбия, одна из собак потеряла своих щенков. Животное утешилось заботой о детеныше капуцина. Местные жители решили, что собака сможет вырастить обезьяну, и теперь странная парочка неразлучна. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Собака из Колумбии усыновила обезьяну

 

В колумбийском городе Картахена нашелся пример необычной дружбы: собака усыновила детеныша капуцина. Дворняга начала заботиться об обезьяне после того, как потеряла своих щенков. Местные жители не препятствовали такой дружбе, и животное смогло вырастить капуцина. Парочка стала неразлучной, а собака позволяет обезьяне ездить на себе верхом. После того, как капуцин подрос и смог сам о себе заботиться, горожане стали спорить о дальнейшей судьбе обезьяны. Жители Картахены разделились на две группы: одни считают, что капуцина пора вернуть в дикую природу, другие настаивают на том, что животных нельзя разлучать.

Напомним, что в Индии произошло подобное: макак усыновила щенка.
Виктория Озерова
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