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| | Тучные сибирские тигры не боятся тридцатиградусных морозов в китайском зоопарке

Тучные сибирские тигры не боятся тридцатиградусных морозов в китайском зоопарке

Вчера, 20:54
В Китай пришли морозы, и в одном из городов Поднебесной – Шэньян – температура понизилась до уровня 30 градусов ниже нуля. Однако полосатым в местном зоопарке холода не доставляют дискомфорта благодаря толстому слою подкожного жира.

Тучные сибирские тигры не боятся тридцатиградусных морозов в китайском зоопарке

 

Прежде зоозащитники раскритиковали руководителей учреждения за то, что их подопечные растолстели. Однако специалисты пояснили активистам движения по защите прав животных, что большие кошки к зиме набирают вес – это помогает им переносить морозы без ущерба для здоровья. Когда же время года меняется на более теплое, тигры сбрасывают накопленные за зиму килограммы.

Зоозащитников такое объяснение не удовлетворило. Они уверены, что руководство зоопарка лукавит, а тигры в действительности больны из-за неправильной диеты и недостатка физических нагрузок.
Дарья Светозарова
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