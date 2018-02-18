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| | В Гонконге огромный вепрь ворвался на территорию школьного заведения

В Гонконге огромный вепрь ворвался на территорию школьного заведения

Вчера, 18:24
13 февраля в Гонконге вблизи одной из школ был замечен огромный дикий кабан, которого родители увидели выйдя из школы с детьми.

В Гонконге огромный вепрь ворвался на территорию школьного заведения

 

Данный зверь, что можно увидеть на размещённом на Youtube ролике, с желанием насытиться рылся в помойном контейнере, не обращая внимания на выходящих из школы родителей с детьми. Согласно предположений комментаторов, габариты данного животного говорят о его принадлежности к мужскому полу.

 

Люди, которые были очевидцами данного события, утверждают, что на данный "грабёж” животное заставил пойти голод. При поисках еды дикие звери часто приходят к людскому жилью.

Факт того, что кабан не совершил нападение на людей, находящихся там, является чистой удачей. Однако один из подобных случаев едва не завершился плачевно. В мае 2017 года британский посол чуть не погиб от встречи с кабаном в Венском лесу.
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