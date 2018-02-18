Беременная 29-летняя девственница намерена и дальше жить без половых контактов

Будущая 29-летняя мать ребёнка, зачатого путём искусственного оплодотворения, никогда не занималась сексом, так как её ортодоксальные религиозные взгляды этого не приветствуют. Девушка сообщает, что и после родов не планирует заниматься сексом.

Дарья Осенина

По причине позднего полового созревания девушки, в её организме не вырабатываются гормоны, необходимые для рождения ребёнка. Врождённый гипопитуитаризмом и натолкнул девственницу на такое решение. Ведь и врачи, и родственники были против рождения и оплодотворения обычным способом – это большой риск.Будучи жертвой насмешек из-за не сформированных молочных желез, лишнего веса и плохих зубов девушка замкнулась в себе. Даже став взрослой и самостоятельной, она так и не смогла довериться особе противоположного пола. Но это Лорен не смущает, так как скоро она родит своего первенца и, при этом, так и останется нетронутой.Сначала будущей матери предлагали услуги донорской яйцеклетки, но, к счастью, после всех пройденных ею лечений, подошла собственная. Девушка пошла наперекор всем: родственникам, членам ортодоксальной религиозной общины, врачам. Теперь она вынашивает своё долгожданное счастье. Мнение окружающих её не интересуют. Она сама знает, как ей будет лучше.