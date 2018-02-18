В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Мнения

В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Тайны пещеры для жертвоприношений во дворе античного храма.

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

От Редактора

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Какие тайны известны учёному об Армагеддоне?

Сюжеты :

Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены «Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников В Ростове загорелся очень редкий внедорожник, тушили 40 человек Эксперт: Соль опасна не только для давления Ученые: Бытовая химия опаснее сигарет Эвелина Блёданс рассказала, с кем хочет просыпаться утром Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце
| | Победитель шоу Трампа праздновал 25-летие со стриптизершей plus-size

Победитель шоу Трампа праздновал 25-летие со стриптизершей plus-size

Сегодня, 15:15
Победитель шоу «Ученик», которое ранее вел нынешний американский президент Дональд Трамп, Джеймс Уайт отметил 25-летие. Парню его товарищи заказали на праздник стриптизершу plus-size.

Победитель шоу Трампа праздновал 25-летие со стриптизершей plus-size

 

На торжество к Джеймсу пришла афроамериканка Глория в высоких ботинках и фуражке. Как сообщают местные СМИ, молодой человек не удивился габаритной девушке и догадывался о ее намерениях. В Сети оказались изображения, где видно, как именинник находится на полу, а его друзья придерживают его за руки. Снявшая нижнее белье стриптизерша садится ему на лицо и делает ряд движений своим телом. Необходимо отметить, что Уайт не сопротивлялся происходящему.

Пользователи, увидевшие данные кадры, возмутились поведением победителя реалити-шоу, обвинив его в непрофессионализме. Представители Уайта сообщают, что день рождения парня проходил не в каком-то рабочем помещении, а желание пригласить девушку из эскорта на развлекательные мероприятия уже является своеобразной традицией.
Никита Готский
Новости по теме
Певица Валерия пышно отпраздновала 49-летие
Певица Валерия пышно отпраздновала 49-летие

Исполнительница Валерия с размахом отпраздновала свое 49-летие. День рождения артистка отметила 17 апреля, торжество прошло в столичном ресторане в компании

Трамп опроверг слухи о своем участии в реалити-шоу «Ученик знаменитости»
Трамп опроверг слухи о своем участии в реалити-шоу «Ученик знаменитости»

Избранный президент США Дональд Трамп опроверг многочисленные слухи о своем возвращении в реалити-шоу «Ученик знаменитости» в качестве продюсера. На своем

Джек Уайт купил первый сингл Элвиса Пресли за 300 тысяч долларов
Джек Уайт купил первый сингл Элвиса Пресли за 300 тысяч долларов

Американский музыкант Джек Уайт выкупил первый сингл Элвиса Пресли за 300 тысяч долларов. Об этом сообщили представители одного из зарубежных информационных

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости