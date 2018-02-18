Победитель шоу Трампа праздновал 25-летие со стриптизершей plus-size

Победитель шоу «Ученик», которое ранее вел нынешний американский президент Дональд Трамп, Джеймс Уайт отметил 25-летие. Парню его товарищи заказали на праздник стриптизершу plus-size.

Никита Готский

На торжество к Джеймсу пришла афроамериканка Глория в высоких ботинках и фуражке. Как сообщают местные СМИ, молодой человек не удивился габаритной девушке и догадывался о ее намерениях. В Сети оказались изображения, где видно, как именинник находится на полу, а его друзья придерживают его за руки. Снявшая нижнее белье стриптизерша садится ему на лицо и делает ряд движений своим телом. Необходимо отметить, что Уайт не сопротивлялся происходящему.Пользователи, увидевшие данные кадры, возмутились поведением победителя реалити-шоу, обвинив его в непрофессионализме. Представители Уайта сообщают, что день рождения парня проходил не в каком-то рабочем помещении, а желание пригласить девушку из эскорта на развлекательные мероприятия уже является своеобразной традицией.