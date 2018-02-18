Житель Великобритании объехал весь мир, чтобы выпить пива

Житель Великобритании проехал 37 000 километров, дабы выпить пива в самых южных и северных пабах мира. О его приключениях рассказывает местная пресса.

Никита Готский

Бен Кумбс из Плимута утверждает, что мысль о путешествии пришла ему в голову во время распития любимого напитка. Поездка британца стартовала в Шпицбергене и закончилась в Южной Америке. О своей истории он поведал в соцсети Facebook.Самым северным пабом в его маршруте является заведение на острове Шпицберген. Мужчина пишет, что постоянными завсегдатаями бара являются четыре человека, они живут в гостинице, где и находится паб. Разыскивая южный бар, британец узнал о существовании таких мест в Антарктиде, но там они работают незаконно, или являются частью закрытых поселений. В связи с этим наиболее южным пабом он избрал заведение в Чили, на Огненной земле.