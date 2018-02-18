В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Мнения

В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Тайны пещеры для жертвоприношений во дворе античного храма.

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

От Редактора

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Какие тайны известны учёному об Армагеддоне?

Сюжеты :

Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены «Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников В Ростове загорелся очень редкий внедорожник, тушили 40 человек Эксперт: Соль опасна не только для давления Ученые: Бытовая химия опаснее сигарет Эвелина Блёданс рассказала, с кем хочет просыпаться утром Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце
| | В небе над Орегоном увидели огненный НЛО

В небе над Орегоном увидели огненный НЛО

Сегодня, 13:18
В Орегоне на День влюбленных уфологи заметили НЛО. Свидетели увидели огромный огненный шар с хвостом, разделившимся на две части.

В небе над Орегоном увидели огненный НЛО

 

Как сообщают специалисты, 14 февраля в небесном пространстве над Орегоном удалось увидеть инопланетный корабль. Как утверждают очевидцы увиденного, они заметили гигантский огненный шар с хвостом, который спустя некоторое время раскололся на два фрагмента.

По мнению скептиков, НЛО в реальности является обычным астероидом, сгоревшим в земной атмосфере. Уфологи с уверенностью заявляют, что астероиды так медленно не могут летать.

Охотники за НЛО утверждают, данный объект является кораблем инопланетян. Астрофизик из США Джим Тодд позже заявил, что вышеупомянутый объект являет собой кусок космического мусора.
Никита Готский
Новости по теме
В Великобритании в новогоднюю ночь заметили огненный НЛО
В Великобритании в новогоднюю ночь заметили огненный НЛО

Таинственный огненный объект в новогоднюю ночь очевидцы увидели в небе над Великобританией. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Над Екатеринбургом пролетел огненный НЛО
Над Екатеринбургом пролетел огненный НЛО

Недавно жители Екатеринбурга стали очевидцами, как в ночном небе появился странный объект. Существует мнение, что это могло быть огненное НЛО, которое на

На юго-востоке Австралии в небе показался яркий огненный шар
На юго-востоке Австралии в небе показался яркий огненный шар

Население юго-востока Австралии в четверг вечером было напугано необычным небесным явлением. Они увидели в небе огромный огненный шар, который оставлял за

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости