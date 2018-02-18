В небе над Орегоном увидели огненный НЛО

В Орегоне на День влюбленных уфологи заметили НЛО. Свидетели увидели огромный огненный шар с хвостом, разделившимся на две части.

Никита Готский

Как сообщают специалисты, 14 февраля в небесном пространстве над Орегоном удалось увидеть инопланетный корабль. Как утверждают очевидцы увиденного, они заметили гигантский огненный шар с хвостом, который спустя некоторое время раскололся на два фрагмента.По мнению скептиков, НЛО в реальности является обычным астероидом, сгоревшим в земной атмосфере. Уфологи с уверенностью заявляют, что астероиды так медленно не могут летать.Охотники за НЛО утверждают, данный объект является кораблем инопланетян. Астрофизик из США Джим Тодд позже заявил, что вышеупомянутый объект являет собой кусок космического мусора.