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| | В Великобритании люди сравнили закрытие KFC с концом света

В Великобритании люди сравнили закрытие KFC с концом света

Сегодня, 13:01
В Великобритании местные граждане остались без курицы KFC и огласили конец света. Часть ресторанов закрылась по причине плохой погоды.

В Великобритании люди сравнили закрытие KFC с концом света

 

Британцы жалуются на отсутствие курицы KFC, в связи с чем решили объявить конец света. Сегодня в королевстве закрыли часть кафе сети из-за нехватки продукта. Поэтому была прекращена работа нескольких заведений в семи областях. Необходимо отметить, что на дверях данных ресторанов появились надписи, где говорится о незначительных неприятностях с доставкой провизии.

Сообщения о закрытии KFC разместили пользователи Twitter, а другие сообщили о своем посещении нескольких кафе для проверки данных сообщений. Многие сопоставили закрытие заведений с концом света. Работники KFC заявили о сложностях доставки в 900 ресторанов, при этом компания не захотела снижать качество продуктов, поэтому часть ресторанов пришлось закрыть.
Никита Готский
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