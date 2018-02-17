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| | В Таиланде жители спасли слоненка, который провалился в колодец

В Таиланде жители спасли слоненка, который провалился в колодец

Вчера, 18:01
На востоке Таиланда в провинции Чантхабури жители спасли годовалого слоненка, который случайно провалился в колодец на каучуковой плантации и чуть не утонул.

В Таиланде жители спасли слоненка, который провалился в колодец

 

Это происшествие произошло 16 февраля утром, когда стадо диких слонов в поиске воды зашло на территорию каучуковой фермы, и один несмышленый слоненок случайно провалился в колодец. На спасение годовалого слоненка пришли все сотрудники фермы, увидев, что им самостоятельно не удается спасти детеныша слонов, вызвали спасательную группу. Вокруг спасательной операции ходила мама-слониха, которую едва удавалось сдерживать на безопасном расстоянии от людей. Но к несчастью она зацепила электрические провода и была свалена с ног разрядом тока, но она сильно не пострадала. Спасатели разломали колодец и достали слоненка живым и невредимым, после чего отпустили к своей маме-слонихе.


Видеоролик по спасению слоненка, который был снят очевидцами спасательной операции, выложили в интернет, он до глубины души затронул всех тех людей, которые его просмотрели.

Пелагея Лебединская
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