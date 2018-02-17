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| | Кенгуру в Австралии сломал челюсть 19-летнему охотнику, который грешил на брата

Кенгуру в Австралии сломал челюсть 19-летнему охотнику, который грешил на брата

Сегодня, 16:50
В Австралии неожиданным исходом окончилась встреча неопытного охотника и кенгуру. Животное, предприняв попытку защитить себя, бросилось на автомобиль, в котором сидел 19-летнйи парень, и ударом сломало челюсть охотнику.

Кенгуру в Австралии сломал челюсть 19-летнему охотнику, который грешил на брата

 

Больше недели пострадавший 19-летний охотник не мог осуществить операцию по восстановлению сломанной челюсти из-за того, что его лицо было слишком опухшим. По словам австралийца Джошуа Хайдена, он думал, что его ударил его брат, с которым он отправился ночью на охоту. Брат пострадавшего юноши отметил, что они, двигаясь в автомобиле, заметили трёх кенгуру недалеко от них, а Джошуа решил подстрелить одного из них прямо на ходу, высунувшись из бокового окна. Животные, заметившие охотников, предприняли попытку атаковать машину.

Один из кенгуру прыгнул на лобовое стекло автомобиля и случайно задел одной из массивных конечностей лицо Хайдена, который, по словам его брата, потерял сознание на полминуты. Очнувшись, юноша поспешил винить во всём брата, который рассказал незадачливому охотнику всю историю.
Александр Вест
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