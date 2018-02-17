Кенгуру в Австралии сломал челюсть 19-летнему охотнику, который грешил на брата

В Австралии неожиданным исходом окончилась встреча неопытного охотника и кенгуру. Животное, предприняв попытку защитить себя, бросилось на автомобиль, в котором сидел 19-летнйи парень, и ударом сломало челюсть охотнику.

Александр Вест

Больше недели пострадавший 19-летний охотник не мог осуществить операцию по восстановлению сломанной челюсти из-за того, что его лицо было слишком опухшим. По словам австралийца Джошуа Хайдена, он думал, что его ударил его брат, с которым он отправился ночью на охоту. Брат пострадавшего юноши отметил, что они, двигаясь в автомобиле, заметили трёх кенгуру недалеко от них, а Джошуа решил подстрелить одного из них прямо на ходу, высунувшись из бокового окна. Животные, заметившие охотников, предприняли попытку атаковать машину.Один из кенгуру прыгнул на лобовое стекло автомобиля и случайно задел одной из массивных конечностей лицо Хайдена, который, по словам его брата, потерял сознание на полминуты. Очнувшись, юноша поспешил винить во всём брата, который рассказал незадачливому охотнику всю историю.