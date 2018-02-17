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| | Полуголые активистки в Лондоне призвали людей носить "собственную кожу"

Полуголые активистки в Лондоне призвали людей носить "собственную кожу"

Вчера, 19:54
Неделя высокой моды в Лондоне началась с протеста. Активистки организации PETA обнажили грудь с призывом носить собственную кожу.

Полуголые активистки в Лондоне призвали людей носить "собственную кожу"

 

Таким способом они пытались призвать людей отказаться от одежды, сделанной из кожи животных. Полуголые активистки на своих телах черными буквами вывели надпись «Носите свою собственную кожу», в надежде привлечь внимание общественности.

Директор данной организации Элиза Аллен заявила, что кожу животных просто нельзя считать тканью. Также она отметила, что на сегодняшний день в распоряжении людей имеется множество материалов для производства тканей любого качества и необходимо отказаться от убийства животных.

Таким образом, неделя моды в столице Великобритании началась с голого шествия активисток. Отметим, что это не первая подобная акция защитников животных из организации PETA.
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