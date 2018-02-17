Полуголые активистки в Лондоне призвали людей носить "собственную кожу"

Неделя высокой моды в Лондоне началась с протеста. Активистки организации PETA обнажили грудь с призывом носить собственную кожу.

Таким способом они пытались призвать людей отказаться от одежды, сделанной из кожи животных. Полуголые активистки на своих телах черными буквами вывели надпись «Носите свою собственную кожу», в надежде привлечь внимание общественности.Директор данной организации Элиза Аллен заявила, что кожу животных просто нельзя считать тканью. Также она отметила, что на сегодняшний день в распоряжении людей имеется множество материалов для производства тканей любого качества и необходимо отказаться от убийства животных.Таким образом, неделя моды в столице Великобритании началась с голого шествия активисток. Отметим, что это не первая подобная акция защитников животных из организации PETA.