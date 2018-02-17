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| | Пассажир с борта самолёта зафиксировал на камеру «флот НЛО»

Пассажир с борта самолёта зафиксировал на камеру «флот НЛО»

Сегодня, 15:36
На пути из Ванкувера в Тайбэй пассажир лайнера зафиксировал четыре года назад на свою камеру «флот НЛО». Эта новость привлекла внимание только сейчас. Её источник был опубликован организацией Mutual UFO Network. Она интересуется поисками неопознанных летающих объектов.

 

В период съёмки борт находился над Тайванем. Перед самой посадкой пассажир заприметил яркий свет, который излучали восемь объектов, летящих над самолётом. К сожалению, пользование электронными приборами на борту самолёта запрещено, и снять видео да конца не получилось.
 
 
Большинство пассажиров думают, что видели предметы, не относящиеся к человечеству. Что это космические объекты, спустившиеся для изучения ситуации на Земле. Были всё же версии, что летающие тела изобретены людьми и предназначены, возможно, для изучения атмосферы.

Дарья Пышняк
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