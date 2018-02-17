Большая автомобильная пробка парализовала движение на Олимпиаде

По новым сведениям, к объектам, которые находятся в горном кластере, транспорт идет не менее двух часов вместо привычных 30-40 минут. Наставники, рабочий персонал и представители МОК сильно опаздывают на состязания, движение по направлению прибрежного кластера свободное. Отмечается, что транспортный коллапс, вероятно, вызван посещением Олимпиады главой Южной Кореи Мун Джэином, который отправился в медиа-центр Игр.
Большая автомобильная пробка парализовала движение на ОлимпиадеСегодня, 13:20
Сегодня утром в Калуге на Правом берегу возникла большая автомобильная пробка. Люди ждут почти час, чтобы выехать в нужном для них направлении.
В Ростове-на-Дону образовалась гигантская автомобильная пробка из-за массового ДТП при участии трех автомобилей. К счастью, обошлось без жертв.
Сегодня на внешнем кольце КАД собралась огромная автомобильная пробка. Причиной этому послужила авария.