Большая автомобильная пробка парализовала движение на Олимпиаде

Огромная автомобильная пробка парализовала дорогу между горным и прибрежным кластером на южнокорейской Олимпиаде. Об этом сообщают СМИ.

Никита Готский

По новым сведениям, к объектам, которые находятся в горном кластере, транспорт идет не менее двух часов вместо привычных 30-40 минут. Наставники, рабочий персонал и представители МОК сильно опаздывают на состязания, движение по направлению прибрежного кластера свободное. Отмечается, что транспортный коллапс, вероятно, вызван посещением Олимпиады главой Южной Кореи Мун Джэином, который отправился в медиа-центр Игр.