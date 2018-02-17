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| | Большая автомобильная пробка парализовала движение на Олимпиаде

Большая автомобильная пробка парализовала движение на Олимпиаде

Сегодня, 13:20
Огромная автомобильная пробка парализовала дорогу между горным и прибрежным кластером на южнокорейской Олимпиаде. Об этом сообщают СМИ.

Большая автомобильная пробка парализовала движение на Олимпиаде

 

По новым сведениям, к объектам, которые находятся в горном кластере, транспорт идет не менее двух часов вместо привычных 30-40 минут. Наставники, рабочий персонал и представители МОК сильно опаздывают на состязания, движение по направлению прибрежного кластера свободное. Отмечается, что транспортный коллапс, вероятно, вызван посещением Олимпиады главой Южной Кореи Мун Джэином, который отправился в медиа-центр Игр.
Никита Готский
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