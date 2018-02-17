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| | В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти"

В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти"

Сегодня, 13:16
В Интернете оказались изображения «кругов смерти», которые находятся в районе секретной «Зоны 51». Их удалось сделать при помощи Google-карты.

В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти"

 

«Круг смерти» располагается в 50 милях от военной базы «Зона 51» и в двух десятках милях от ближайшей трассы. Этот феномен являет собой круглое пространство, где ничего не растет. Специалисты пытаются решить данную загадку. На сегодня имеются две версии: такой круг является пунктом испытаний определенного секретного оружия или место посадки секретного устройства, моторы которого оказали удивительное воздействие на имеющуюся там растительность.

Ранее свидетель «Зоны 51» подслушал беседу инопланетян, смысла которой он так и не понял. Мужчина уверен, что пришельцы общались о чем-то важном, вероятно, о лучах Си.
Никита Готский
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