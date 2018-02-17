В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти"

В Интернете оказались изображения «кругов смерти», которые находятся в районе секретной «Зоны 51». Их удалось сделать при помощи Google-карты.

Никита Готский

«Круг смерти» располагается в 50 милях от военной базы «Зона 51» и в двух десятках милях от ближайшей трассы. Этот феномен являет собой круглое пространство, где ничего не растет. Специалисты пытаются решить данную загадку. На сегодня имеются две версии: такой круг является пунктом испытаний определенного секретного оружия или место посадки секретного устройства, моторы которого оказали удивительное воздействие на имеющуюся там растительность.Ранее свидетель «Зоны 51» подслушал беседу инопланетян, смысла которой он так и не понял. Мужчина уверен, что пришельцы общались о чем-то важном, вероятно, о лучах Си.