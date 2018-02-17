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| | На Дальнем Востоке в Благовещенске обнаружили необычные сосны

На Дальнем Востоке в Благовещенске обнаружили необычные сосны

Вчера, 22:40
В социальной сети Instagram на странице управления по охране животного мира Амурской области пользователь Михаил Лесик поместил видео прогулки в лес, вовремя которой он обнаружил необычные сосновые деревья. Образцы иголок были отправлены на экспертизу.

 

По словам главного охотоведа Приамурья, иголки необычных сосен были в два раза больше и выделялись своей «мохнатостью». Он сравнил деревья с кипарисом.

После увиденного соснами занялись амурские ботаники. Уже существует две версии похождения странных хвойных деревьев. По одной из них, деревья были выведены путём направленной мутации, возможно скрещивания некоторых пород дерева. Другая теория говорит о возможной порче саженцев гусеницами-хвоевертками, которые погрызли верхушки юных деревьев, что произвело «закруглённость» и «закубленность» хвои на верхах. Чтобы разработать больше версий, ботаники отправили образцы деревьев своим коллегам в Европу.
Дарья Осенина
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