Точки G на карте мира: Предпочтения в сексе в различных странах

В каждой стране мира существует индивидуальный подход к интимным отношениям. В то время, как в одних странах практически не существует запретов в сексе, в других эта часть жизни строго регламентируется законодательными и религиозными нормами.

Различия в половой жизни между странами начинается уже с возраста, в котором принято начинать вести интимную жизнь. В России секс с 16-летним партнером уже не рассматривают как совращение несовершеннолетнего. При этом в Йемене законодательство разрешает секс между парнями и девушками уже с 9 лет. В Индонезии позволительно заниматься сексом только начиная с 20 лет.Кроме того, в ряде стран существуют своеобразные правила во время секса. Например, в США в штате Флорида разрешена только миссионерская поза, а в Массачусетсе женщине запрещено быть сверху во полового акта. В Коннектикуте и Ирландии действует запрет на использование презервативов, при чем, в Луизиане могут оштрафовать за большое количество купленных презервативов.Наиболее раскованными в интимном плане признаны голландцы. Законодательство Нидерландов не запрещает публичный секс в любом его проявлении и с любым партнёром, что делает страну популярной среди секс-туристов.