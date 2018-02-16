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| | Бабушкой куклы Барби оказалась секс-игрушка солдат Третьего рейха «Боргхильд»

Бабушкой куклы Барби оказалась секс-игрушка солдат Третьего рейха «Боргхильд»

Вчера, 20:59
Пределом мечтаний современных девочек является знаменитая кукла Барби, однако не всем известно, кто стал ее прототипом. Писатель Дональд Грэм на днях опубликовал исследование, в котором написал, что всемирно известная игрушка создавалась по образу «дочери» порно-куклы Боргхильд – Лилли.

Бабушкой куклы Барби оказалась секс-игрушка солдат Третьего рейха «Боргхильд»

 

Боргхильд создавалась для достаточно утилитарных целей – она должна была удовлетворять сексуальные потребности немецких завоевателей. Отмечается, что проект «Боргхильд» курировал лично Гитлер. Таким образом, военное командование стремилось минимизировать риски распространение венерических заболеваний, которые могло повлечь соитие с дамами легкого поведения или женщин побежденных народов. Повальная эпидемия случилась в 1940 году, при завоевании Франции.

Тамошние «ночные бабочки» охотно обслуживали гитлеровцев, но потом выяснилось, что все они были больны сифилисом. Тогда по приказу фюрера Гиммлер создал Боргхильд – стерильный тренажер для постельных утех. У порно-куклы должны были быть гнущиеся конечности, натуральная на ощупь кожа и реалистичные гениталии. Поначалу внешность для резиновой барышни хотели позаимствовать у актрисы Кэт фон Наги, но она отказалась. Тогда Боргхильд воплотила в себе черты десяти красивейших женщин эпохи.

Лилли создали американцы Рут и Эллиот Хэндлер в 1956 году. Эта секс-игрушка мгновенно завевала популярность среди посетителей секс-клубов и интим-салонов. Уже позже на ее основе создали самую любимую игрушку девочек – Барби.
Дарья Светозарова
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