Бабушкой куклы Барби оказалась секс-игрушка солдат Третьего рейха «Боргхильд»

Пределом мечтаний современных девочек является знаменитая кукла Барби, однако не всем известно, кто стал ее прототипом. Писатель Дональд Грэм на днях опубликовал исследование, в котором написал, что всемирно известная игрушка создавалась по образу «дочери» порно-куклы Боргхильд – Лилли.

Дарья Светозарова

Боргхильд создавалась для достаточно утилитарных целей – она должна была удовлетворять сексуальные потребности немецких завоевателей. Отмечается, что проект «Боргхильд» курировал лично Гитлер. Таким образом, военное командование стремилось минимизировать риски распространение венерических заболеваний, которые могло повлечь соитие с дамами легкого поведения или женщин побежденных народов. Повальная эпидемия случилась в 1940 году, при завоевании Франции.Тамошние «ночные бабочки» охотно обслуживали гитлеровцев, но потом выяснилось, что все они были больны сифилисом. Тогда по приказу фюрера Гиммлер создал Боргхильд – стерильный тренажер для постельных утех. У порно-куклы должны были быть гнущиеся конечности, натуральная на ощупь кожа и реалистичные гениталии. Поначалу внешность для резиновой барышни хотели позаимствовать у актрисы Кэт фон Наги, но она отказалась. Тогда Боргхильд воплотила в себе черты десяти красивейших женщин эпохи.Лилли создали американцы Рут и Эллиот Хэндлер в 1956 году. Эта секс-игрушка мгновенно завевала популярность среди посетителей секс-клубов и интим-салонов. Уже позже на ее основе создали самую любимую игрушку девочек – Барби.