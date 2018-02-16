«Предвестник» конца света выбросился на берег Филиппин

Жители филиппинской деревни считают, что из-за выбросившейся на берег пелагической большеротой акулы, их ждет Апокалипсис. Примета аборигенов в этот раз совпала с действительно приближающейся катастрофой.

После того, как на берегу Восточного Негроса в Филиппинах местные жители обнаружили пелагическую большеротую акулу, они стали готовиться к большой катастрофе. Дело в том, что находка данного редкого вида акулы означает плохое предзнаменование.При обнаружении акулы на береге, нашедшие пытались помочь ей, но хищник уже был мертв. Данные существа проживают на больной глубине и отличаются особой чувствительностью к всяческим движениям в грунте. Поэтому появление их на мелководье действительно может свидетельствовать о приближающейся катастрофе.К примеру, около 20 глубоководных ремень-рыб в 2011 году также выбросились на берег, после чего последовали землетрясения и цунами. Пелагическая большеротая акула была замечена всего 65 раз с момента своего обнаружения в 1976 году.