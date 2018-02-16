Мужчина пожаловался на нарисовавшего у него в паспорте пенис пограничника

25-летний мужчина заявил, что после прохождения пограничного контроля между Аргентиной и Чили у него в паспорте появился рисунок, изображающий пенис. О весьма странном происшествии пострадавший гражданин поспешил рассказать в социальных сетях.

Александр Вест

Множество пользователей не смогли сдержать смеха, когда ознакомились с фотографией паспорта, на котором был изображён рисунок мужского достоинства и надпись, восхваляющая Палестину. Многие также посочувствовали неудачливому мужчине, чей документ был испорчен столь варварским поступком. Гражданин Израиля по имени Таль Йаакоби рассказал о том, что из-за антисемитских убеждений сотрудники пограничного контроля вели себя с ним бесцеремонно и грубо, задержав его на несколько минут без каких-либо на то оснований.Не добившись восстановления справедливости на месте, где произошёл инцидент, израильтянину пришлось заплатить более 200 долларов за восстановление документа, когда он возвращался обратно в Израиль. Заметим, инцидент, освещённый в Сети лишь недавно, произошёл ещё в 2016 году.