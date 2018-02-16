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| | Россию призвали разобраться с правами секс-меньшинств перед ЧМ-2018

Россию призвали разобраться с правами секс-меньшинств перед ЧМ-2018

Вчера, 22:40
Законодатели Бельгии утверждают, что ситуация в России с защитой прав сексуальных меньшинств выглядит весьма плачевно, а потому перед грядущим Чемпионатом мира по футболу ее следует существенно улучшить. Как известно, турнир пройдет летом в 11 городах России.

Россию призвали разобраться с правами секс-меньшинств перед ЧМ-2018

 

Соответствующее предложение бельгийцами было опубликовано в проекте резолюции к чемпионату мира и внесено на рассмотрение в парламент страны. В частности, в документе Бельгия, широко известная своими крайне либеральными взглядами на однополые отношения, призывает правительство России уже в ближайшее время «качественно и оперативно» улучшить ситуацию с соблюдением прав сексуальных меньшинств.

Европейцы уверены, что Россия должна отменить действие федерального закона о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, которые на практике якобы приводят лишь к дискриминации секс-меньшинств. Бельгийцы также требуют,  чтобы правительство России привлекало к ответственности зачинщиков насилия на почве гомофобии.

Интересно также и то, что похожая ситуация уже происходила перед Олимпийскими играми 2014 года, что проходили в Сочи. Западный мир тогда также бил тревогу относительно ситуации в России с правами геев и лесбиянок.
Николай Офицеров
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