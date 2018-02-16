Влюблённая пара уснула во время секса на пляже

В Соединенных Штатах Америки туристы, пришедшие на общественный пляж, увидели, что на песке рядом с одним из главных входов, ведущих к береговому пространству, влюблённая пара уснула прямо в процессе занятия любовью.

Пара была абсолютно голой, а из одежды на них были лишь носки. Некоторые посетители, увидевшие данную картину, были потрясены таким зрелищем, так как пляж, на котором заснули влюблённые, считается общественным и его часто посещают родители с детьми.

Александр Вест

На весьма популярном видеохостинге YouTube появилось видео, на котором случайный прохожий, который пришёл искупаться в море, заснял любовников, уснувших на берегу прямо в процессе сношения. Многих пользователей значительно развеселил тот факт, что девушка заснула, держа палец вверх. В комментариях стали появляться предположения, что таким образом девушка отметила высокое качество любовных утех, за которые был ответственен её парень, заснувший прямо лёжа на ней.