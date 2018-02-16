Влюблённая пара уснула во время секса на пляже

На весьма популярном видеохостинге YouTube появилось видео, на котором случайный прохожий, который пришёл искупаться в море, заснял любовников, уснувших на берегу прямо в процессе сношения. Многих пользователей значительно развеселил тот факт, что девушка заснула, держа палец вверх. В комментариях стали появляться предположения, что таким образом девушка отметила высокое качество любовных утех, за которые был ответственен её парень, заснувший прямо лёжа на ней.
Влюблённая пара уснула во время секса на пляжеВчера, 21:20
В Челябинске средь бела дня на лавочке близ детской площадки влюблённая пара придалась любовным утехам без капли стеснения.
В Австралии лето: пара занялась жарким сексом на пляже средь бела дня.
В Петербурге влюблённая пара не постеснялась и занялась сексом прямо на набережной канала Грибоедова. Инцидент произошёл утром 14 июля, и многие горожане стали