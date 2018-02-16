В Таиланде отрицают информацию о закрытии пляжа, известного по фильму с Ди Каприо

Глава департамента Министерства по туризму Таиланда провинции Краби назвал сильно преувеличенной информацию о закрытии на три месяца пляжа Мэйя на острове Пхи-Пхи-Лей, известного жителям всей планеты благодаря фильму «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

Домбровский Сергей

По словам чиновника, руководители действительно рассматривали такую возможность, но она осталась только идеей и не воплотится в реальной жизни. Просто представители администрации желают восстановить естественную красоту пляжа. В качестве альтернативного способа на Мэйя запретят подходить лодкам к берегу в течение купального сезона в период с июня по сентябрь. Чиновники надеются восстановить пляж за это время.Туристы смогут без опаски плавать в знаменитом месте, никто не станет ограничивать их. Информация о закрытии Мэйя появилась в западных СМИ, в обществе начали обсуждать данную тему. Дабы успокоить людей руководитель ведомства по туризму Таиланда выступил с официальным заявлением и опроверг эти сведения.