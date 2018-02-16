В Турции потерпел крушение военный самолет

Представители масс-медиа информируют, что авиамашина выполняла тренировочный полет рядом с военной базой Чигли. Однако воздушное судно потерпело крушение в первые минуты после старта. Компетентные службы занимаются выяснением деталей происшествия. Среди прибывших экспертов медики, спасатели и пожарные.
В Турции потерпел крушение военный самолетСегодня, 12:39
Американское воздушное судно ВМС, на борту которого находились 11 человек, следовал к авианосцу «Рональд Рейган». Самолет потерпел крушение в Тихом океане к
Airlander 10, самый крупный воздушный аппарат во всем мире, потерпел крушение в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
В Турции возле поселка Ахимехмет потерпел крушение учебный самолет, в результате чего погибли два человека. Судно марки Cessna накануне вылетело с аэродрома