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| | В Турции потерпел крушение военный самолет

В Турции потерпел крушение военный самолет

Сегодня, 12:39
В Турции произошла авиакатастрофа с участием учебного военного самолета. Двое летчиков авиасудна погибли. Сообщается, что трагический инцидент случился в провинции Измир, в районе Чигли.

В Турции потерпел крушение военный самолет

 

Представители масс-медиа информируют, что авиамашина выполняла тренировочный полет рядом с военной базой Чигли. Однако воздушное судно потерпело крушение в первые минуты после старта. Компетентные службы занимаются выяснением деталей происшествия. Среди прибывших экспертов медики, спасатели и пожарные.
Дарья Светозарова
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