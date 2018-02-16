В Турции потерпел крушение военный самолет

В Турции произошла авиакатастрофа с участием учебного военного самолета. Двое летчиков авиасудна погибли. Сообщается, что трагический инцидент случился в провинции Измир, в районе Чигли.

Дарья Светозарова

Представители масс-медиа информируют, что авиамашина выполняла тренировочный полет рядом с военной базой Чигли. Однако воздушное судно потерпело крушение в первые минуты после старта. Компетентные службы занимаются выяснением деталей происшествия. Среди прибывших экспертов медики, спасатели и пожарные.