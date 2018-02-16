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| | В США люди пострадали из-за схода грузового поезда с рельс

В США люди пострадали из-за схода грузового поезда с рельс

Сегодня, 11:50
В Соединенных Штатах Америки несколько человек получили травмы различной степени тяжести из-за загоревшегося грузового поезда, который сошёл с железнодорожных путей. Все пострадавшие были доставлены в больницу, а их жизни ничего не угрожает.

В США люди пострадали из-за схода грузового поезда с рельс

 

В штате Нью-Йорк в США в окрестностях Аттики грузовой поезд, который занимался перевозкой автомобилей, загорелся после того, как сошёл с рельс. Заметим, что внушительный железнодорожный состав состоял из 43 вагонов, которые тянули за собой целых два локомотива. Часть железнодорожного состава сошла с путей вслед за локомотивами. В данный момент специалисты затрудняются назвать основную причину, из-за которой поезд опрокинулся. Пострадавшими оказались лишь инженер и машинист поезда, которые вскоре после его крушения были доставлены в ближайший госпиталь, где медицинские сотрудники установили, что полученные травмы не имеют смертельного характера.

Тем не менее, медицинские специалисты диагностировали рваную рану головы, а также сломанную лодыжку у одного из пострадавших в аварии сотрудников. На место происшествия выехала группа экологов, которые займутся ликвидацией разлившегося из поезда дизельного топлива.
Александр Вест
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