Предательский кусь: Принц Гарри подвергся нападению во время визита в Шотландию

Член британской августейшей семьи принц Гарри вместе с будущей супругой Меган Маркл посетил Шотландию в рамках официального визита. По традиции, 33-летнего внука королевы Елизаветы встречал Шотландский Королевский полк в Эдинбурге.

Дарья Светозарова

Однако в церемонии приветствий монаршей особы и его возлюбленной приняли участие не только члены королевской гвардии. Познакомиться с принцем привели и пони по имени Cruachan. Очаровательное животное привело принца Гаррии и его невесту в восторг. Королевская особа решила приласкать пони, но он оказался на редкость строптивым. Вместо ответной любезности Cruachan впился в руку Гарри зубами. Принц отдернул руку, но потом снова прикоснулся к лошади. Тот опять проявил акт агрессии. А нареченная внука королевы Елизаветы вместо проявления сочувствия принцу начала смеяться над его злоключениями.Пони, который напал на Гарри, уже и раньше проявлял свой строптивый нрав по отношению к членам королевской семьи. В прошлом году, когда родину горцев посетила сама Елизавета, Cruachan съел королевский букет. Королева не разозлилась и пони кара миновала. Однако нынешний инцидент свидетельствует, что это было упущением со стороны организаторов.