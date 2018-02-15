В США арестовали студента, собиравшегося устроить стрельбу в школе

В Эверетте, штат Вашингтон, полицией задержан студент одной из школ по подозрению в подготовке преступления. Бабушка 18-летнего парня нашла личный дневник внука, в котором говорилось о его намерении расстрелять преподавателей и учеников.

Бабушка 18-летнего ученика одной из школ, расположенной в городе Эверетт в штате Вашингтон, обратилась в полицию с сообщением о намерении своего внука устроить стрельбу в школе. Об этом женщина узнала из записей личного дневника парня.При обыске полицией была обнаружена винтовка, принадлежащая парню, которую тот прятал в гитарном чехле. Также полицейские изучили дневник подростка. Подозреваемого задержали во время одного из уроков в школе.СМИ США привели выдержки из описанных планов студента, в которых 18-летний парень сообщал, что хочет достигнуть максимального числа жертв во время предстоящей стрельбы в школе. На какую именно школу будет совершаться нападение, подросток собирался решить при помощи подбрасывания монетки.