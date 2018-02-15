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| | Победительницу конкурса "Мисс Азия 2016" лишили титула из-за интимных фото

Победительницу конкурса "Мисс Азия 2016" лишили титула из-за интимных фото

Сегодня, 16:18
Победительницу конкурса красоты «Мисс Азия 2016» лишили титула после того, как её «голые» фото попали в Сеть. 22-летняя Мелисса из Сингапура намеренна обжаловать такое решение, желая получить обещанные 3000 долларов.

Победительницу конкурса "Мисс Азия 2016" лишили титула из-за интимных фото

 

За победу девушке положено денежное вознаграждение в размере 3000 долларов. При этом, «Мисс Азия 2016» лишилась данного титула в связи с публикацией эротических снимков в социальной сети Facebook. Журналистам VladTime стало известно, что накануне пресс-секретарь позвонил победительнице конкурса красоты и заявил, что увидел её откровенные снимки в социальных сетях.

Согласно правилам проведения конкурса, девушкам запрещено размещать интимные фото в каком-либо журнале или интернет-платформе в свободном доступе. 22-летняя Мелиса обратилась к организаторам с требованием вернуть 3000 долларов. На данный момент ей выдали лишь шестую часть денег. Руководство считает, что Мелисса должна быть не только лишена титула «Мисс Азия 2016», но и хотят получить денежную компенсацию за создание пиара вокруг девушки.
Вещий Олег
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