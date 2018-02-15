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| | 14-летней школьнице отрубило голову лезвием от газонокосилки

14-летней школьнице отрубило голову лезвием от газонокосилки

Сегодня, 14:50
В Малайзии произошёл трагический инцидент, в котором жизни лишилась 14-летняя девушка, в которую отлетело лезвие от газонокосилки, напоровшись на камень. От полученных травм школьница скончалась прямо на месте происшествия.

14-летней школьнице отрубило голову лезвием от газонокосилки

 

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что школьница со своими друзьями гуляла в районе спортивного поля, на котором сотрудники образовательного учреждения занимались стрижкой газона. В один момент лезвие газонокосилки встретило преграду в виде камня и отлетело в сторону подростков, попав прямо в шею девушки, которая скончалась до приезда медицинских специалистов. Заметим, что лезвие также нанесло серьёзные повреждение нескольким её друзьям, одного из которых пришлось госпитализировать для оказания необходимой помощи.

Проведя тщательное расследование произошедшего инцидента, правоохранители выяснили, что газонокосилка, от которой отлетело лезвие, не подвергалась ремонту в течение нескольких лет, находясь в состоянии, непригодном для использования.
Александр Вест
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