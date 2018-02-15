Fujifilm готовит к продаже беззеркальную камеру X-H1

Fujifilm готовит к продаже беззеркальную камеру X-H1Сегодня, 13:58
В глобальной сети Интернет стали доступны снимки новой камеры моментальной печати Fujifilm instax Square. Данные фото устройства официально опубликованы на
Еще в июле прошлого года широкой общественности была представлена камера со сменными объективами Fujifilm X-T2. В камере используется датчик изображения CMOS
Еще в августе компания Fujifilm представили публике новую камеру X-A3, релиз которой должен был состояться еще в начале октября текущего года. Новинка, однако,