Fujifilm готовит к продаже беззеркальную камеру X-H1

Появилась неофициальная информация об анонсировании нового беззеркального фотоопарата Fujifilm X-H1 с уникальной съемной оптикой, который выпустила фирма Fujifilm.

По имеющимся данным от инсайдеров, стоимость камеры будет составлять 1900 долларов и для многих такая цена не по карману. Однако это еще не вся цена фотоопарата, тогда как приобретение полного набора отнимет у покупателей 2900 долларов. А это уже цена профессионального устройства от Nikon или Canon, которые способны снимать явно не хуже. Новинка заранее проигрывает занявшим свое место брендам, потому как дополнительных приложений, выбор аксессуаров и объективов у этих гигантов значительно больше.

Fujifilm X-H1 имеет 24,3-мегапиксельный сенсор X-Trans CMOS 3 формата APS-C и процессором X-Processor Pro. Возможна серийная съемка до 14 кадров в секунду, режим видеозаписи DCI 4K (4096 x 2160 пикселей) со скоростью 24 к/с, 3840 x 2160 на 30 к/с и 1080p на скорости 120 к/с, с максимальным битрейтом 200 Мбит/с.

Петр Иванов