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| | В Китае выявлен первый больной птичьим гриппом

В Китае выявлен первый больной птичьим гриппом

Сегодня, 13:14
Первым человеком, заражённым вирусом птичьего гриппа H7N4, оказалась пожилая китаянка 68 лет. В больнице женщина провела три недели.

 

В провинции Цзянсу привезли в больницу женщину с симптомами простуды. После проведения осмотра был поставлен диагноз – тяжёлая пневмония. Оказывается, перед этим, жительница уезда Лиян контактировала со своими домашними любимицами – курами. И после этого у неё появились признаки простудного заболевания.

После проведения лабораторных анализов птичий грипп подтвердился. Но вирус H7N4, к счастью, оказался не таким страшным, как в 2013 году штамм H7N9, от которого тогда скончались более шестисот человек.
Дарья Пышняк
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