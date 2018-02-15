В Китае выявлен первый больной птичьим гриппом

Первым человеком, заражённым вирусом птичьего гриппа H7N4, оказалась пожилая китаянка 68 лет. В больнице женщина провела три недели.

Дарья Пышняк

В провинции Цзянсу привезли в больницу женщину с симптомами простуды. После проведения осмотра был поставлен диагноз – тяжёлая пневмония. Оказывается, перед этим, жительница уезда Лиян контактировала со своими домашними любимицами – курами. И после этого у неё появились признаки простудного заболевания.После проведения лабораторных анализов птичий грипп подтвердился. Но вирус H7N4, к счастью, оказался не таким страшным, как в 2013 году штамм H7N9, от которого тогда скончались более шестисот человек.